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RT на русскомRT на русскомTurkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.
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