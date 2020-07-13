Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять на территории России 32 рейса в неделю.

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

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