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BFM.ruBFM.ruTurkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять на территории России 32 рейса в неделю.
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