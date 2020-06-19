Политика
Вести.RuТуркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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Космос
SpaceX построит плавучий космодром
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия 22:48
Спорт
Чемпиону мира из США грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов
24-летнего чемпиона мира в беге на 100 метров могут отстранить на два года за пропуск трех допинг-тестов в течение года.
Матч ТВ 17 июня в 02:49
Футбол
Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»
Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.
Эхо Москвы 20:08
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях»
Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и "холодных аномалиях" на Урале и в Сибири.
Газета.Ru 17 июня в 23:16
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
В Пермском крае меры по коронавирусу продлили
В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
Здоровье
На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома
Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 08:20
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Армия и оружие
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
Газета.Ru 15:11
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр
"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
Газета.Ru 20:09
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановую медицинскую помощь
С 22 июня в Алтайском крае начнется поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.
КП - Барнаул 09:19
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru 16:49
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
«Никогда меня не хвалила»: Лолита рассказала об обиде на Пугачеву
Лолита Милявская призналась, что Алла Пугачева никогда ее не хвалила и только давала нагоняй.
ТВ Центр 01:34
Спорт
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
News.ru вчера в 04:11
Гаджеты
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080
На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем.
Megaobzor.com 13:06
Авто
На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук
Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года.
32CARS.ru вчера в 06:54