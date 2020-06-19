Политика

Вести.RuВести.RuТуркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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Президент Туркменистана не приедет в Москву на парад Победы

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