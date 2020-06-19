Политика
Вести.RuТуркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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Политика
ЕС продлит на полгода экономические санкции против России
В четверг, 18 июня, совет стран Евросоюза принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.
Газета.Ru 08:43
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Здоровье
На Сахалине разрешили бессимптомным пациентам с COVID-19 лечиться дома
Список критериев, при наличии которых пациенты с COVID-19, не проявляющие симптомов заболевания, могут лечиться дома, определили в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
ИА Красная Весна 08:20
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного
На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов.
Бомбардир.ру 13:39
Политика
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США, 73 процента, высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета.
Lenta.ru 16:24
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь
Житель китайской провинции Чжэцзян, не посещавший туалет в течение 18 часов, попал в больницу с разрывом мочевого пузыря.
Lenta.ru 13:59
Общество
В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
По последним данным, общее число умерших в Москве с диагнозом COVID-19 составило 3565 человек.
Говорит Москва 16:34
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости 15:37
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com 02:06
Армия и оружие
Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны
По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия 15:42
Футбол
Федотов: «Нас склоняют по всем каналам, что мы поступили неверно»
Никто не провел расследования, откуда это появилось в «Ростове», - сказал Федотов.
Евро-футбол.ру 17:50
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews вчера в 10:52
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Футбол
«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
РИА Новости 18:03
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55