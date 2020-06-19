Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

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