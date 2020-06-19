Политика
Вести.RuТуркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
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Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 17 июня в 00:45
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Гаджеты
Цена на iPhone 8 рекордно упала
Смартфон iPhone 8, который фирма Apple выпустила еще в 2017-м году, рекордно подешевел. Его цена снизилась почти до 30 тысяч рублей.
Мойка78 19:17
Политика
Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах
Дональд Трамп выдвинул предположение о причине своего возможного проигрыша на выборах президента США.
ToDay News Ufa 01:20
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews вчера в 10:52
Футбол
Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru 19:00
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Хоккей
«Спартак» усилился шведским защитником Юсе
Защитник Эмиль Юсе заключил однолетний контракт с московским «Спартаком».
Матч ТВ вчера в 10:26
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Манчестер Юнайтед»
Лондон, 20 июня 2020, 00:12 — REGNUM 19 июня «Тоттенхэм» в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» упустил победу над «Манчестер Юнайтед».
REGNUM 17:12
Игры
Atlus назвала успешным релиз Persona 4 Golden в Steam
Atlus опубликовала обращение к игрокам. Компания поблагодарила их за поддержку и назвала успешным релиз Persona 4 Golden в Steam.
Srnsk 19:50
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета 01:48
Здоровье
В ВОЗ заявили о «научном прорыве» в лечении коронавируса
Mossovetinfo.ru – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, заявил о «научном прорыве» в лечении коронавируса.
Моссовет 17 июня в 02:15
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Авто
Mercedes-Benz представит новый S-класс в начале сентября
Европейская премьера седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения состоится в начале сентября 2020 года. Об этом 18 июня сообщает Motor1.
Известия вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Здоровье
49 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
19 июня в Приамурье подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, восемь - в Свободном, по четыре - в Тынде и Тамбовском районе, три - в Ивановском районе, по одному - в Белогорске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:36
Происшествия
В центре Новосибирска произошел пожар в торговом павильоне
В торговом павильоне, расположенном на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска, произошел пожар, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
РБК 14:41
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 02:25