Общество
Вести.RuКитайские компании прекращают организацию групповых туров
Туристические группы, которые уже находятся в поездках, завершат их в соответствии с подписанными договорами, сообщает РИА Новости. Новый вирус стал распространяться в КНР в конце декабря прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань.
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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При землетрясении в Турции погибли более 20 человек
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
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В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
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Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
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В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.
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Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
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Армия и оружие
Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут (Yeni Safak)
Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.
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Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
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Президент США Дональд Трамп убежден, что его оппоненты из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
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Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны дебютировать одновременно со смартфонами.
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«Аталанта» забила семь безответных мячей «Торино» в матче Серии А
Субботняя встреча в Турине завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Йосип Иличич (17-я, 53-я и 54-я минуты), два гола забил Луис Муриэль (86, 88), забивший первый мяч с пенальти, также отличились Робин Госенс (29) и Дуван Сапата (45+1), реализовавший 11-метровый удар.
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Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Футбол
Гент - Генк: прогноз RuzT 02 25 января 2020
В первом тайме жду 2 гола от команд.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Футбол
«Челси» обыграл «Халл Сити» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Лондонский «Челси» в гостях переиграл «Халл Сити» 25 января в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Авто
АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter
«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
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Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Происшествия
Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты
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На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку
В Калининграде Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.