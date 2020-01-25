Общество

Вести.RuВести.RuКитайские компании прекращают организацию групповых туров

Туристические группы, которые уже находятся в поездках, завершат их в соответствии с подписанными договорами, сообщает РИА Новости. Новый вирус стал распространяться в КНР в конце декабря прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань.
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Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса

Газета.Ru09:02

Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Известия10:24

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

РБК09:25

Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

RT на русском09:07

Турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за коронавируса

Коммерсантъ10:31

СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

ТАСС08:49

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

РИА Новости08:45
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Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
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Трамп утверждает, что демократы сами считают импичмент обманом

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Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

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В первом тайме жду 2 гола от команд.
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Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»

Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Актуальные Новости 04:51
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В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

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АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter

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Автоновости дня вчера в 00:51
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Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

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Газета.Ru 11:32
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

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Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

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На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку

В Калининграде Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.
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Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

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