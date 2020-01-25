Общество
RT на русскомТуркомпании Китая прекращают организацию групповых туров
Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
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Политика
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Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Общество
Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл
Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.
Технологии
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего
Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
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За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
Общество
Жителям Подмосковья обещают, что зима придет в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что февраль будет холоднее января.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
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«Даже побрился, чтобы выглядеть моложе. Может, будет больше шансов попасть в команду». Малышко и Бабиков — о первом для них старте в 2020-м
По одному сильнейшему спортсмену у женщин и мужчин напрямую попадают на чемпионат Европы.
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
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Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Политика
Зеленский рассказал о важности диалога с Путиным
Зеленский добавил, что для отношений России и Украины конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам».
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«Спартак» дома обыграл «Трактор»
«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Здоровье
Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев
Напомним, ранее главный детский онколог Минздрава Красноярского края Марина Борисова, выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития здравоохранения, заявила, что в 2019 году в регионе впервые были зафиксированы три случая заболевания крови у новорожденных.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Спорт
Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира
В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Политика
CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России
Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Водитель BMW, устроивший смертельное ДТП с участием шести машин в Москве, за год получил 650 штрафов.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Происшествия
На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку
Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.