Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Здоровье Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Общество В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.

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