Общество

RT на русскомRT на русскомТуркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

Все китайские туристические компании прекращают организацию групповых туров из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
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