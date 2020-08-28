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Ведомости
Ведомости

Туркомпания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

«Санвэй» вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска. Туркомпания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров.В источнике
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URA.Ru

Уральская турфирма разоряет россиян по всей стране. Они вынуждены продавать квартиры

URA.Ruвчера в 09:46
Екатеринбург Онлайн

Турфирма «Санвэй» из Екатеринбурга объявила о закрытии

Екатеринбург Онлайнвчера в 05:58
ТурДом

Конфликт «Пегаса» и «Клео Тур» вышел боком турагентам

ТурДомвчера в 12:01
Интерфакс

Ущерб для туристов от остановки «Клео Тур» может достигать 100-200 млн рублей

Интерфаксвчера в 09:41
РИА Новости

АТОР назвала сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

РИА Новостивчера в 10:29
Европейско-Азиатские новости

Крупнейшая система бронирования туров объявила о банкротстве: пострадают сотни екатеринбургских туристов

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:54
Уралинформбюро

«РоссТур» 2.0? В России прекратил работу крупный центр бронирования туров

Уралинформбюровчера в 04:02

Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов

Глава Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж на фоне протестов на западе страны отстранил от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башагу, сообщил кабмин в Триполи.
РИА Новости17:25

Соседов объяснил поступок оскорбившего Корчевникова гостя слабоумием

Музыкальный критик и друг телеведущего Бориса Корчевникова Сергей Соседов прокомментировал поступок гостя программы Судьба человека, который оскорбил актера из-за его проблем со слухом.
iReactorвчера в 14:10
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
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От коронавируса COVID-19 оказались эффективными лекарства для кошек

Проведенные специалистами опыты показали, что экспериментальные лекарства GC376 и GC373, которые были сделаны для того, чтобы помогать кошкам избавляться от перитонита, обладают способностью эффективно блокировать фермент коронавируса в человеческих клетках, без которого они просто не в состоянии размножаться.
Live24вчера в 01:35
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