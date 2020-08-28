Туркомпания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

«Санвэй» вела свою деятельность в основном на Урале, поэтому пострадавшими стали турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска. Туркомпания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров.