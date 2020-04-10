Коронавирус
Газета.RuТурнир UFC 249 официально отменен
Многострадальный турнир UFC 249, где изначально должен был драться Хабиб Нурмагомедов, официально отменен. Президент промоушена Дана Уайт перехитрил законодательство США, найдя место для ивента на территории индейской резервации, но все решил звонок "сверху".
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Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Происшествия
Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса
Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка»
Дочери голливудской актрисы Миллы Йовович зажигательно спели детскую песню «Антошка».
Здоровье
Больница в Забайкалье попросила у бизнеса денег на моногоспиталь под коронавирус
Главврач Борзинской районной больницы Дугоржап Доржиев попросил финансовой помощи у местного бизнеса для переоборудования здания под моногоспиталь для борьбы с коронавирусом, который должен закрыть восемь районов Забайкальского края.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Происшествия
Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса
В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Армия и оружие
РФ уводит фрегаты с «Калибрами» из Средиземного моря
Происшествия
В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Здоровье
В Пермском крае выявлены новые пациенты с коронавирусом
За сутки зафиксировали четыре новых случая инфицирования В Пермском крае за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая инфицирования коронавирусом.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Волгоградской области определились с работающими организациями
Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Экономика
Поставщики сообщили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15%
Как отметили в АКОРТ, резкое падение рубля в конце марта — начале апреля существенно повлияло на себестоимость продуктов питания у производителей, так что розничные сети продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен.