Коронавирус
КоммерсантъТурнир UFC 249 отложен из-за коронавируса
Позже организация на своем официальном сайте подтвердила перенос всех своих мероприятий, в том числе UFC 249, на неопределенный срок. Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля с участием чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Общество
В Тюмени ТРЦ, кафе и рестораны будут закрыты до 30 апреля
В Тюменской области продлили ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 30 апреля.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса
Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Киберспорт
Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 станут временно бесплатными
Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 проведут бесплатные выходные в Steam.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Игры
На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.
Кино
Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»
Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией
Происшествия
Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса
Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
Здоровье
В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Игры
Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Наука
Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным
Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Происшествия
В Ростове зараженного коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.