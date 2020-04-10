Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТурнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

Позже организация на своем официальном сайте подтвердила перенос всех своих мероприятий, в том числе UFC 249, на неопределенный срок. Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля с участием чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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Шлеменко: «Хабиб понимал, что UFC 249 не состоится. Он изначально все сделал правильно»

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Губернатор Калифорнии попросил Disney отменить UFC 249 из-за коронавируса

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Источник: отменить UFC 249 заставил губернатор Калифорнии

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Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

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Турнир UFC 249 может состояться на частном острове в мае

Газета.Ruвчера в 22:10
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Марина Кравец впервые стала мамой

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В Тюмени ТРЦ, кафе и рестораны будут закрыты до 30 апреля

В Тюменской области продлили ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 30 апреля.
АиФ Тюмень 02:15
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Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
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Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
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Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
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Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
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Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 станут временно бесплатными

Разработчики Hitman и NBA 2K Playgrounds 2 проведут бесплатные выходные в Steam.
CyberSport.ru вчера в 00:09
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
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Игры

На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII

В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
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Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.
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Тайка Вайтити «ответил» на вопрос о появлении Локи в «Тор: Любовь и гром»

Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2020, 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине.
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Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика

Кадыров заявил, что не обсуждал с Кремлем вопрос границы с Ингушетией

РИА Новости вчера в 23:47
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Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса

Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
Тайга.инфо 00:32
Здоровье

В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
URA.Ru вчера в 18:18
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Игры

Разработчики «космической Dark Souls» решили отложить релиз

REGNUM вчера в 16:23
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
ТАСС вчера в 18:15
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Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
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Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН вчера в 09:58
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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В Ростове зараженного коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

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Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
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Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08 апреля в 08:08
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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