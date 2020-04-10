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РИА НовостиРИА НовостиДэйна Уайт: турнир UFC 249 не состоится 18 апреля

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 не состоится 18 апреля, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
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Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

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Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

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Нганну: «Спасибо Уайту за старание провести UFC 249»

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UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул

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«Нам позвонили с самого высокого уровня». Дэйна Уайт подтвердил отмену UFC 249

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Дэйна Уайт об отмене UFC 249: «Мы получили звонок сверху»

Sports.ru19:24

Уайт – об отмене турнира: UFC будет первым спортом, который вернётся

Чемпионат20:30
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Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Энергетика

Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.
REGNUM 20:15
Общество

ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с Россией

В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу российской стороны, до 15 сентября 2020 года.
МордовМедиа вчера в 13:13
Происшествия

Из карантина на Сахалине исчезли несколько человек

Несколько человек, находящихся в карантине из-за возможного заражения COVID-19, покинули места своей изоляции, и сейчас их расположение неизвестно.
Сахалин.Инфо 20:07
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ 19:59
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Business Class (Пермь) 12:00
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Энергетика

Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%

9 апреля состоится заседание ОПЕК+ по поводу новой сделки о сокращении добычи нефти.
Взгляд.ру вчера в 13:42
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 20:03
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Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает

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Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Газета.Ru 14:33
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Общество

В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса

Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:15
Культура

В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало

В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

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Общество

Путин снял с должности замглавы МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости 14:05
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
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Кино

Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами

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Политика

США изучают вопрос продления СНВ-3

Власти США изучают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с учетом имеющихся угроз, заявил в пятницу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:38
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
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Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
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Общество

Глава Хакасии: Режим самоизоляции, вероятно, будет продлен еще на неделю

Валентин Коновалов в очередной раз обратил внимание жителей на важность соблюдения введенного в Хакасии режима всеобщей самоизоляции, призвав отнестись к этому серьёзно, чтобы не усугубить ситуацию, сообщает пресс-служба главы.
ИА Хакасия 19:34
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
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Россия построит два вертолетоносца

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, в третьей декаде апреля текущего года должен быть подписан контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей, также называемых вертолетоносцами.
Вести.Ru 20:49
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