Энергетика Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.

Общество ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с Россией В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу российской стороны, до 15 сентября 2020 года.

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Общество Глава Хакасии: Режим самоизоляции, вероятно, будет продлен еще на неделю Валентин Коновалов в очередной раз обратил внимание жителей на важность соблюдения введенного в Хакасии режима всеобщей самоизоляции, призвав отнестись к этому серьёзно, чтобы не усугубить ситуацию, сообщает пресс-служба главы.