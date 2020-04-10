Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТурнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

Sport.ru18:44

Турнир UFC 249 отменен

Спорт-Экспресс18:03

Дэйна Уайт об отмене UFC 249: «Мы получили звонок сверху»

Sports.ru19:24

«Нам позвонили с самого высокого уровня». Дэйна Уайт подтвердил отмену UFC 249

Матч ТВ18:30

UFC выступила с заявлением об отмене 249-го номерного турнира

Чемпионат19:21

Нганну: «Спасибо Уайту за старание провести UFC 249»

Sport24.ru19:44

UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул

RT на русском18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество

Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 07:46
Общество

«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 15:47
Футбол

В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 06:19
Происшествия

Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму

Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.
Московский Комсомолец 13:27
Энергетика

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
РБК 19:50
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru вчера в 09:48
Здоровье

Губернатор рассказал, когда будет изменен режим карантина в Астрахани

Ответил он и на главный вопрос: когда изменят режим карантина на более легкий.
Astrakhanpost.ru 16:58
Происшествия

Подозреваемый в афере на 3 млн рублей отправлен под домашний арест

Предполагается, что Алексей Тарабурин получил в кафе на Арбате 3 млн рублей от женщины под предлогом прекращения уголовного дела в отношении ее супруга.
РЕН ТВ 10:06
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Российская газета вчера в 16:47
Гаджеты

Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710

Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Игромания.ру 13:38
Политика

Россия направила военных на борьбу с эпидемией в третью страну

В ведомстве пояснили, что отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина и в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).
РБК 11:15
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Общество

Бухгалтерскую отчетность отложить до 30 июня могут не все

Постановлением от 2 апреля 2020 года № 409 Правительств РФ продлило на три месяца установленные НК РФ сроки сдачи отчетности, приходящиеся на март – май 2020 года.
Бухгалтерия.ру 06:45
Кино

Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети

Телеканал 360° вчера в 00:53
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Общество

Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля

Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Вести.Ru 14:21
Футбол

Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»

Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
РИА Новости 14:50
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Хоккей

Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU вчера в 22:58
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости 12:45
Футбол

«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо

«Челси» намерен арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Лондонцы ведут переговоры с «Барсой» по этому вопросу.
Soccer.ru вчера в 10:29
Политика

60% жителей Донбасса выступают за русский язык в

Forwarded from Klymenko Time 60% жителей Донбасса выступают за русский язык в качестве второго государственного.
Голос Правды 14:17
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тони Фергюсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное