Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Общество «Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.

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Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

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Политика Россия направила военных на борьбу с эпидемией в третью страну В ведомстве пояснили, что отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники будет переброшен в Боснию и Герцеговину тремя рейсами Ил-76 по поручению президента России Владимира Путина и в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

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