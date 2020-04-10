Коронавирус
КоммерсантъТурнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Космос
Для работы на Луне Трампу требуются шахтеры
6 апреля 2020 года американский президент Дональд Трамп подписал указ (Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources), поощряющий международную деятельность по использованию ресурсов космоса.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Футбол
Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА
Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга
Общество
Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщила пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Samsung Galaxy S21 может получить подэкранную камеру
Смартфон Samsung Galaxy S21 может получить подэкранную фронтальную камеру камеру.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Здоровье
В Кузбассе еще одного зараженного коронавирусом выписали из больницы
Третий заразившийся коронавирусной инфекцией житель Кузбасса выздоровел и выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Здоровье
В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Происшествия
В Башкирии в РКБ подтвердили наличие коронавируса у 50 человек
Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.
Энергетика
Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне
Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.