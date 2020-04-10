Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

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Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Общество Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора» "Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.

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Футбол Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.

Политика Трамп: США достигли пика распространения коронавируса Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.

Наука В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.

Музыка Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.

Экономика Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19 В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.

Общество В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Политика Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России» Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».

Общество СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.

Происшествия В Башкирии в РКБ подтвердили наличие коронавируса у 50 человек Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.