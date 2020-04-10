Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТурнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
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Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

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Турнир UFC отменен: «Дисней» остановил Дэйну Уайта. Реакция Нурмагомедовых и все подробности

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Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

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UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул

RT на русскомвчера в 18:30

Нганну: «Спасибо Уайту за старание провести UFC 249»

Sport24.ruвчера в 19:44
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости вчера в 15:56
Космос

Для работы на Луне Трампу требуются шахтеры

6 апреля 2020 года американский президент Дональд Трамп подписал указ (Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources), поощряющий международную деятельность по использованию ресурсов космоса.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Футбол

Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.
Вестник Кавказа вчера в 13:47
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга

Территория новостей вчера в 12:15
Общество

Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщила пресс-служба Кремля.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:25
Гаджеты

Samsung Galaxy S21 может получить подэкранную камеру

Смартфон Samsung Galaxy S21 может получить подэкранную фронтальную камеру камеру.
UfacityNews.ru вчера в 15:13
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест

Российская газета вчера в 23:59
Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Профиль 08 апреля в 10:56
Здоровье

В Кузбассе еще одного зараженного коронавирусом выписали из больницы

Третий заразившийся коронавирусной инфекцией житель Кузбасса выздоровел и выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 00:21
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv вчера в 14:51
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 14:16
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета вчера в 08:24
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
REGNUM 00:12
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия вчера в 08:47
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM 08 апреля в 05:56
Здоровье

В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
RT на русском вчера в 23:09
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Происшествия

В Башкирии в РКБ подтвердили наличие коронавируса у 50 человек

Сегодня, 9 апреля, на брифинге, посвященном распространению инфекции, министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что сейчас 22 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, выписаны 6, один человек находится на самоизоляции под жестким карантином.
Горобзор.ру вчера в 06:09
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Военное обозрение вчера в 05:22
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