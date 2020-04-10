Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

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