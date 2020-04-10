Коронавирус
КоммерсантъТурнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника
Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Хоккей
Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ
Даже в условиях пандемии и «заморозки» всего мирового спорта в КХЛ потихоньку начинается пора межсезонья.
Футбол
«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина
Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Футбол
Общая стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро из-за коронавируса
Общая стоимость игроков чемпионата России упала на 18,8% с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов евро.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Экономика
Назван срок восстановления экономики России
В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Здоровье
В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов
В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Общество
Эпидемия коронавируса может стать сезонной
Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу
На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Энергетика
Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей
Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Происшествия
Режим ЧС введен в хакасском городе Абазе из-за паводка
Власти города Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления дачных участков.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Общество
Вице-губернаторы отдадут месячную зарплату на строительство инфекционного центра в Саратове
Председатель областного правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба напомнил о создании фонда по сбору средств на строительство нового инфекционного центра в Саратове.