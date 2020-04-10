Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТурнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля. В рамках турнира планировался бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Турнир UFC 249 теперь точно отменили — все из-за коронавируса

Sputnik Кыргызстан00:24

UFC: «Федерация была полностью готова проводить турнир, но к нам обратились с просьбой перенести его»

Матч ТВ01:27

UFC 249 отменили, у Кокорина противовирусный бейдж, ЦСКА урезал зарплаты, кризис в «Барселоне» и СБР и другие новости утра

Sports.ru00:00

Большие боссы уничтожили план Даны Уайта. Турнир UFC 249 отложен

Спорт-Экспрессвчера в 20:35

Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса

Sport.ruвчера в 18:44

Турнир UFC 249 может состояться на частном острове в мае

Газета.Ruвчера в 22:10

Уайт – об отмене турнира: UFC будет первым спортом, который вернётся

Чемпионатвчера в 20:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить

Paparazzi.ru 08 апреля в 04:09
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника

Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Летидор 08 апреля в 06:25
Хоккей

Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ

Даже в условиях пандемии и «заморозки» всего мирового спорта в КХЛ потихоньку начинается пора межсезонья.
Чемпионат вчера в 15:30
Футбол

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Спорт-Экспресс вчера в 09:20
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Evo-rus.com вчера в 08:16
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол

Общая стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро из-за коронавируса

Общая стоимость игроков чемпионата России упала на 18,8% с 1,136 миллиарда до 922,6 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru 08 апреля в 16:34
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Эхо Москвы 08 апреля в 18:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Чемпионат вчера в 21:53
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 08 апреля в 05:48
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Здоровье

В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов

В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Primpress.ru 00:38
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Общество

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Neva.Today вчера в 17:30
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Общество

В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу

На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Infokam.su 00:29
Энергетика

Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей

Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
ПРАЙМ вчера в 22:31
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Здоровье

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости 08 апреля в 11:05
Происшествия

Режим ЧС введен в хакасском городе Абазе из-за паводка

Власти города Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления дачных участков.
Известия 01:33
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск вчера в 01:46
Общество

Вице-губернаторы отдадут месячную зарплату на строительство инфекционного центра в Саратове

Председатель областного правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба напомнил о создании фонда по сбору средств на строительство нового инфекционного центра в Саратове.
Взгляд-инфо вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец смешанных единоборств
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тони Фергюсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное