Происшествия
Новые ИзвестияМассовой дракой завершился турнир по джиу-джитсу в Подмосковье
В ходе соревнований спортсмен из Чечни ударил своего оппонента после поражения, затем в конфликт вмешались зрители, начав массовую драку.
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с чего всё началось
18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.Sport24.ruвчера в 16:52
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео
Sport24.ruвчера в 16:52
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