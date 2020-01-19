18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

с чего всё началось

В ходе соревнований спортсмен из Чечни ударил своего оппонента после поражения, затем в конфликт вмешались зрители, начав массовую драку.

Массовой дракой завершился турнир по джиу-джитсу в Подмосковье