Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияМассовой дракой завершился турнир по джиу-джитсу в Подмосковье

В ходе соревнований спортсмен из Чечни ударил своего оппонента после поражения, затем в конфликт вмешались зрители, начав массовую драку.
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с чего всё началось

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

Подробнее о событии

МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

Life.ru03:19

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился дракой

Вечерняя Москвавчера в 19:02

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

РЕН ТВвчера в 17:49

Соревнования по джиу-джитсу завершились массовой дракой

Lenta.ru00:44
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