Происшествия
Российская газетаТурнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой
В субботу, 18 января, в Красногорске прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых, получивший название Moscow Winter BJJ Cup. Праздник боевых искусств в итоге обернулся массовым побоищем, в котором приняли участие спортсмены и зрители.
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с чего всё началось
18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.Sport24.ruвчера в 16:52
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео
Sport24.ruвчера в 16:52
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