18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

с чего всё началось

В субботу, 18 января, в Красногорске прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых, получивший название Moscow Winter BJJ Cup. Праздник боевых искусств в итоге обернулся массовым побоищем, в котором приняли участие спортсмены и зрители.

Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой

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