Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаТурнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой

В субботу, 18 января, в Красногорске прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых, получивший название Moscow Winter BJJ Cup. Праздник боевых искусств в итоге обернулся массовым побоищем, в котором приняли участие спортсмены и зрители.
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

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МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

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Соревнования по джиу-джитсу завершились массовой дракой

Lenta.ru00:44

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

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Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

РЕН ТВвчера в 17:49

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52
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Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
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Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 16 января в 07:20
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

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Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta вчера в 08:09
Технологии

ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A

ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
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Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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ГЛАС.RU 05:02
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Специалисты рекомендуют людям пожилого возраста включать в рацион больше продуктов, которые защищают от повышенного давления и развития гипертонии, пишет портал MedikForum.ru.После 50 лет резко повышается риск развития артериальной гипертензии.
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В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
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Семейный паркетник Toyota Venza возвращается в Россию

Автомобильный бренд Toyota рассказал о намерении вернуть на территорию России Toyota Venza, который некогда считался популярным семейным автомобилем.
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Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
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В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
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