Происшествия

iReactoriReactorТурнир по джиу-джитсу в Подмосковье завершился массовой дракой

Участники и зрители открытого турнира по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup в Московской области устроили массовую драку. Турнир по джиу-джитсу среди детей и взрослых проходил в субботу, 18 января, в городе Красногорске в Подмосковье.
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

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В Подмосковье турнир по бразильскому джиу джитсу завершился массовой дракой

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РЕН ТВвчера в 17:49

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

Life.ru03:19

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52
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