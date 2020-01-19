18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

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Участники и зрители открытого турнира по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup в Московской области устроили массовую драку. Турнир по джиу-джитсу среди детей и взрослых проходил в субботу, 18 января, в городе Красногорске в Подмосковье.

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье завершился массовой дракой

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