Происшествия
iReactorТурнир по джиу-джитсу в Подмосковье завершился массовой дракой
Участники и зрители открытого турнира по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup в Московской области устроили массовую драку. Турнир по джиу-джитсу среди детей и взрослых проходил в субботу, 18 января, в городе Красногорске в Подмосковье.
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с чего всё началось
18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.Sport24.ruвчера в 16:52
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео
Sport24.ruвчера в 16:52
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