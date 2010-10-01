с чего всё началось

В сентябре компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. В марте компания Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальную часть предполагалось выкупить позднее.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

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Экономика Имущество «Дальпитерстроя» на 158 млн арестовали за долги Приставы арестовали нежилые помещения строительной компании в Петербурге общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров и стоимостью 158 млн рублей.

Происшествия Власти Ирака ввели в Багдаде комендантский час В столице Ирака Багдаде вводится комендантский час с 3 октября, заявил премьер-министра страны Адель Абдул Махди, сообщает агентство Reuters.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро По данным Мосбиржи, утром 2 октября рубль обвалился по отношению к доллару и незначительно уступил евро.

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Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

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Происшествия В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

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