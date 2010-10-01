с чего всё началось

В сентябре компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. В марте компания Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальную часть предполагалось выкупить позднее.

Происшествия Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.

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