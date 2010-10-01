с чего всё началось

В сентябре компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. В марте компания Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальную часть предполагалось выкупить позднее.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.

Политика «Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».

Политика Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан.

Политика Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.

Здоровье Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.

Общество В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.

Космос «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.

Здоровье Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Спорт Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.

Автоспорт Этап немецкой гонки DTM пройдет на «Игоре Драйв» в 2020 году Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правительстве России.

Кино Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».

Кино THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.

Футбол Президент ФК «Ростов» не исключил переход Карпина в «Спартак» Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил свое мнение о возможном переходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак», сообщает «Чемпионат».

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