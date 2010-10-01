Экономика
RT на русскомТуроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook
В сентябре компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. В марте компания Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальную часть предполагалось выкупить позднее.
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«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.Коммерсантъвчера в 13:07
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