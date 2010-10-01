Экономика
RT на русскомТуроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook
В сентябре компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами. В марте компания Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальную часть предполагалось выкупить позднее.
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с чего всё началось
«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности»,— говорится в сообщении туроператора.Коммерсантъвчера в 13:07
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Британия ослабила санкции против России ради Марса
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МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
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Автоспорт
Этап немецкой гонки DTM пройдет на «Игоре Драйв» в 2020 году
Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу.
Piter.tv 06:34
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Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
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Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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