с чего всё началось

Российский туроператор «Библио-Глобус» накануне сообщил о расторжении договора купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group plc. Информация опубликована на сайте «Библио-Глобуса».

Футбол Президент «Ростова» не исключил переход Карпина в «Спартак» Президент ФК «Ростов»Арташес Арутюнянц поделился своим мнением по поводу возможного ухода главного тренера клуба Валерия Карпина в московский «Спартак».

Происшествия В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Политика Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.

Происшествия 5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.

Экономика Основатели сети электроники DNS стали долларовыми мультимиллионерами «Непрозрачность сыграла с нами злую шутку», — сетовал в интервью «Ведомостям» один из основателей DNS Дмитрий Алексеев.

Политика Путин рассказал об уходе России от доллара Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Авто Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Политика Российских дипломатов не впустили в США на форум «Диалог Форт-Росс» Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Транспорт В Ленобласти за три года построят 21 газовую заправку В Ленинградской области в ближайшие три года будет построена 21 заправочная станция для транспорта, использующего в качестве топлива природный газ.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.

Хоккей Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Гаджеты Прорывной Vivo NEX 3 с экраном-водопадом представили в России В России был представлен один из самых обсуждаемых смартфонов осени 2019 года — Vivo NEX 3.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Здоровье Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении 30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.