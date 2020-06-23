Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

Говорит Москва06:19

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

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Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

Петербургский дневник04:38

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Футбол

Агент: полузащитник «Динамо» Каборе находится в больнице

Футболист московского "Динамо" Шарль Каборе, у которого был выявлен коронавирус, был госпитализирован с инфекцией и уже третий день находится в больнице, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
РИА Новости 07:40
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Происшествия

В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих

Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news 05:48
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
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Политика

Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Общество

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе

Как поясняют в ведомстве, продолжительность рабочего дня 23 числа будет прежней, так как в этот раз вторник не считается предпраздничным.
Слово и Дело вчера в 01:05
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Общество

У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак

Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
8
Общество

Скончался партнер Галины Улановой и Майи Плисецкой

В 1956-м станцевал «Жизель» с Галиной Улановой в Лондоне во время первых зарубежных гастролей Большого, а в 1971-м вместе Майей Плисецкой исполнил главные партии в «Лебедином озере» на сцене Парижской национальной оперы.
Пятый канал 06:04
Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости вчера в 19:56
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Армия и оружие

РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР

Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военное обозрение 07:22
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан 21 июня в 08:52
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Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
Происшествия

«Аэрофлот» рассказал об условиях перевозки травмированной собаки

Взгляд.ру 06:59
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Игры

Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5

В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
Ferra 21 июня в 13:01
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Общество

У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Плющенко рассказал, как в 90-е был нищим и собирал бутылки

Российский фигурист Евгений Плющенко объяснил свою позицию по поддержке президента России Владимира Путина.
Pravda.Ru 06:20
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов

В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
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