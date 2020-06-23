Коронавирус
RT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Экономика
Минфин счел заниженным прогноз Минэка по темпу роста ВВП
Оценки Минэка номинального ВВП на 2021-й ограничивают возможности для планирования расходов бюджета, поскольку не позволяют Минфину прогнозировать поступления, достаточные для поддержания трат на нынешнем уровне.
Известия вчера в 18:37
Происшествия
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
Пожар произошёл на станции «Мирный» в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
Эхо Москвы вчера в 11:06
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
Технологии
Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.
ТАСС вчера в 20:24
Политика
Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Происшествия
Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери
«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.
РБК 07:44
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.
РИА Новости 05:06
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах
Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна 21 июня в 07:32
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Армия и оружие
Индия просит Россию ускорить поставки С-400 для войны с Китаем
News.ru вчера в 13:11
Технологии
«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора
Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита».
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Губернатор Подмосковья напомнил о важности голосования 1 июля
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям области, напомнив о важности голосования 1 июля.
Ридус 03:58