Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

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Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

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Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита».
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