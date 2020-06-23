Туроператор «Ника» прекращает свою работу из-за коронавируса
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Компания "Ника", являющаяся одним из старейших российских туроператоров, прекращает свою деятельность. Об этом она сообщает на своем официальном сайте. Как уточняется, к закрытию привела пандемия коронавируса, из-за которой туристы вынужденно перестали совершать поездки.В источнике
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