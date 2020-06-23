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Газета.RuГазета.Ru

Туроператор «Ника» прекращает свою работу из-за коронавируса

Компания "Ника", являющаяся одним из старейших российских туроператоров, прекращает свою деятельность. Об этом она сообщает на своем официальном сайте. Как уточняется, к закрытию привела пандемия коронавируса, из-за которой туристы вынужденно перестали совершать поездки.В источнике
Подробнее о событии

Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

Говорит Москва06:19

Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

Петербургский дневник04:38
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The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании

Редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг поделился подробностями о релизе The Last of Us 2. По его словам, игра от Naughty Dog стала самой быстропродаваемой игрой Sony на PS4 в Великобритании – она обошла Uncharted 4: A Thief’s End уже при подсчете одних только физических копий.
The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании
Cyber.sports.ru21 июня в 11:59
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известиявчера в 06:36
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Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти

Жительница нижегородской деревни 26 лет не выпускала 42-летнюю дочь из дома, оберегая ее от возможных опасностей, теперь давно ставшей взрослой женщине предстоит учиться жить заново, сообщил РИА Новости глава администрация Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.
РИА Новости08:49
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Астрономы из Томска осенью начнут обучение big data

Лаборатория, в которой будет проходить обучение big data, сотрудничает с центром коллективного пользования (ЦКП) "Терскольская обсерватория", который расположен в Эльбрусском районе, на пике Терскол.
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:24

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ08:01
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Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
Известия08:27

Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400

На фоне обострения отношений с Китаем власти Индии пытаются добиться от России ускорения поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, а заодно договориться о покупке истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК08:06
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СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета07:04
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