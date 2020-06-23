Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 136

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 269

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 3,6K

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 216

Авто Минпромторг дал россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто Перечень граждан, которым полагается скидка на машину от государства в размере 10% или 25%, существенно расширился, а его стоимость теперь ограничена суммой 1,5 млн. рублей вместо прежних 1 млн. рублей. 71

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 942

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 5

Экономика ВТБ понизит ставку ипотеки для семей с детьми Фиксированная ставка на весь срок кредита при условии комплексного страхования составит 7,9%. Для семей, которые являются клиентами других банков и желают рефинансировать ипотеку в ВТБ, скидка будет равна 0,9 процентных пункта. 76

Общество Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее. 3

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 66

Технологии Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян Утечка произошла 22 июня, данные находятся в бесплатном доступе. Компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти пяти миллионов россиян. 19

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 296

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 4

Космос Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично. 26

Экономика Путин увеличил поддержку бизнеса Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента. 2

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1,1K

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 28

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5K