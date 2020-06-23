Общество
Российская газетаТуроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление. Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами.
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Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Политика
Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве
Парламентская газета вчера в 09:00
Футбол
«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича
Матч ТВ вчера в 10:40
Политика
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 02:18
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Фигурное катание
Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко
Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 05:31
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru вчера в 09:47
Общество
В Москве заработают фитнес-клубы и кафе
Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие
Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Гаджеты
Xiaomi анонсировала бюджетные детские «умные» часы
UfaTime.ru 04:23
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Финансы
Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля
Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".
ТАСС 04:28
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Футбол
Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»
Газета.Ru 04:50
Общество
Крым получит самолет для увеличения осадков
Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество выпадаемых осадков из дождевых облаков.
ИА Крыминформ вчера в 13:23
Экономика
Внимание: Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сберегательный банк РФ отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы.
КузПресс 20 июня в 12:53
Общество
ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29