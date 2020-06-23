Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление. Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 256

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 185

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 15

Политика Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 77

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 440

Фигурное катание Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Общество Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 34

Энергетика Украина оказалась спасением для газового рынка Европы Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья. 1

Общество В Москве заработают фитнес-клубы и кафе Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны. 1K

Происшествия Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 346

Финансы Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".