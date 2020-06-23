Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление. Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами.
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