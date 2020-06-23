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Общество В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes. 42