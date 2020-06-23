Общество

ТАССТАССТуроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
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Российский туроператор закрылся после 27 лет работы

БИЗНЕС Online02:01

Петербургский туроператор «Ника» прекращает свою работу

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Российский туроператор закрылся после 27 лет работы

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Коронавирус и страховщики оставили петербургских туристов без «Ники»

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Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что за сутки в РФ подтверждено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 субъектах. Из них у 32,7% вирус протекает бессимптомно.
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В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

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Общество

В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
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Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Lenta.ru 02:44
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Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Экономика

Для семейных предприятий в РФ предложили ввести налоговый режим самозанятых

Москва, 23 июня 2020, 07:39 — REGNUM Установить для предприятий на семейном патенте режим, аналогичный специальному налоговому режиму для самозанятых граждан, предложили в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.
REGNUM 00:39
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Запад усомнился, что у русских есть «Сарматы» и «Авангарды». А зря

Действительно, в своём послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин представил ряд новейших видов российского вооружения, среди которых ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
Свободная Пресса 01:43
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Профиль 21 июня в 04:50
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Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:15
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Политика

National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ

1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов.
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СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
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