Общество
ТАССТуроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Летидор вчера в 05:55
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
RT на русском 03:28
Экономика
Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России
Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Здоровье
Глава Минздрава Украины устроил во Львове охоту на людей без масок
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов лично проверил, как жители Львова передвигаются на общественном транспорте и соблюдают при этом карантинные меры.
Украина.ру 04:07
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
В Югре режим самоизоляции продлили до 30 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 30 июня включительно.
NV86.ru вчера в 23:01
Общество
В Москве рассказали о правилах работы детсадов в условиях коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о новых стандартах работы детских садов из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 04:08
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Киберспорт
Virtus.pro уступила FlyToMoon на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 21 июня в 15:17
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Общество
В Тульской области коронавирусом заболел еще 81 человек
Сегодня, 23 июня, COVID-19 заболел еще 81 человек. Это пациенты из 12 городов и МО.
Первый Тульский 03:49
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Кино
Майкл Китон может вновь сыграть Бэтмена
Съемки "Флэша" должны были начаться в апреле текущего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы съемочной группы.
Слово и Дело 02:11
Общество
СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Корпорация Apple презентовала тизер сериала «Основание», который будет показывать стриминговый сервис Apple TV.
Киноафиша России 04:17
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Политика
Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон
Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
REGNUM 04:01
Здоровье
Мутации и рак: названа смертельная опасность сливочного масла
В сливочном масле помимо молока и сыворотки могут быть иные ингредиенты, которые способны привести к онкологическим образованиям и иному вреду для здоровья, заявила «Звезде» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
Московский Комсомолец 03:05
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru вчера в 14:28
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
В Татарстане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане, согласно официальным данным оперативного штаба республики за 23 июня.
Новый Век 04:11
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Общество
В Брянской области отменили режим самоизоляции
Из СМИ Брянска, стало известно, что на Брянщине смягчили режим самоизоляции. Об этом сообщает сайт «БрянскToday».
Сельцовский вестник 03:45
Здоровье
141 человек в Ростовской области заразился коронавирусом за сутки
За последние сутки выявлен 141 новый случай заражения. Новые заболевшие проживают в 22 городах и районах области.
Бизнес-газета вчера в 05:04
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Моя Москва.онлайн вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 21 июня в 05:56