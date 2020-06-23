Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев приговорен к 11 годам заключения Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает во вторник, 23 июня, «РИА Новости». 278

Авто Mercedes-AMG GLA новой генерации появился в России Mercedes-Benz назвала цены на Mercedes-AMG GLA новой генерации для рынка России и объявила старт заказов на новинку. 2

Происшествия Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Экономика Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР. 2,4K

Политика Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня. 358

Политика Путин выступит с телеобращением к россиянам Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,9K

Общество Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации. 44

Общество Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от онкологического заболевания, по этой причине защита попросила суд разрешить ему прогулки, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда. 5

Политика Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.

Наука Самая маленькая в мире окаменелость динозавра обнаружена в Японии Во вторник группа исследователей сообщила, что обнаружила самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра размером примерно 4,5 см на 2 см в западной части Японии. 7

Общество Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет. 547

Происшествия Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова. 22