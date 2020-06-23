Общество
RT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ситуация загнала в угол». Петербургский туроператор объявил о прекращении деятельности
Телеканал Санкт-Петербург06:20
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев приговорен к 11 годам заключения
Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает во вторник, 23 июня, «РИА Новости».
Известия 05:52
Авто
Mercedes-AMG GLA новой генерации появился в России
Mercedes-Benz назвала цены на Mercedes-AMG GLA новой генерации для рынка России и объявила старт заказов на новинку.
Letnews.ru 02:11
Футбол
На посту главного тренера ЦСКА Овчинников временно заменит Гончаренко
МонаВиста вчера в 13:58
Общество
Военные врачи вакцинировали от коронавируса вторую группу добровольцев
Напомним, 18 июня в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко была вакцинирована первая группа из 18 добровольцев.
Вести.Ru 06:11
Происшествия
Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге
В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Вести.Ru 07:01
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 05:40
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ 06:51
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости вчера в 05:43
Здоровье
109 человек за сутки заболели коронавирусом в Саратовской области
За сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено еще 109 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:54
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском вчера в 13:25
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад Победы
Новые Известия 02:01
Общество
Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Общество
Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от онкологического заболевания, по этой причине защита попросила суд разрешить ему прогулки, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда.
РИА Новости 06:51
Политика
Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.
ТАСС 06:23
Общество
ВШЭ возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов, из них 38 находятся в Москве и 13 — в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 04:00
Наука
Самая маленькая в мире окаменелость динозавра обнаружена в Японии
Во вторник группа исследователей сообщила, что обнаружила самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра размером примерно 4,5 см на 2 см в западной части Японии.
Обзор газет 05:54
Футбол
Диего Марадона оголил ягодицы во время танца
Нева Спорт 05:54
Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Происшествия
Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании
Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
Газета.Ru 06:04
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Общество
В Росстате объяснили расхождение в данных по смертности от COVID-19
Малков отметил, что распространение коронавируса позволило выявить недостатки в сборе данных по смертности от коронавируса.
REGNUM 03:19
Фигурное катание
Еще одна фигуристка из группы Тутберидзе перешла в команду к Плющенко
Комсомольская правда 06:23
Технологии
«Магнит» и Tele2 ведут переговоры о запуске виртуального оператора
Ритейлер "Магнит" начал переговоры с одним из крупнейших российских сотовых операторов Tele2 о запуске виртуального оператора, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнерам Tele2.
ПРАЙМ 01:45
Футбол
Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»
Газета.Ru 04:50
Происшествия
«Аэрофлот» не выявил нарушений при перевозке получившей травмы собаки
Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин заявил, что нарушений при перевозке клетки с собакой в Симферополь выявлено не было.
Москва 24 06:36
Экономика
Голикова: средняя зарплата по России составляет 47 тысяч рублей
Голикова напомнила, что по данным статистики, средняя заработная плата в России, включая Москву, составляет 47 тысяч рублей.
Арбуз 03:38