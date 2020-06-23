Общество
Российская газетаТуроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление. Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Политика
Болтон заявил о намеренном опоздании Трампа на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки и даже рассматривал вариант отмены встречи, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Взгляд.ру 02:35
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
В Кремле считают поправки к Конституции вопросом будущего государства
В Кремле считают поправки к конституции вопросом существования государства и его будущего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:42
Общество
ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет
Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа
Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом. Ранее «Рамблер» сообщал, что Боня оскорбила россиян.
Рамблер вчера в 13:31
Общество
Андрей Носков подал в суд на городских активистов
Орджоникидзевский районный суд Уфы зарегистрировал два исковых заявления застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова к городским активистам.
Коммерсантъ Уфа вчера в 17:51
Политика
Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его
Невские Новости вчера в 21:46
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Происшествия
Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария
В специальном Telegram-канале объявлена охота на сторонников Шария - с денежными премиями за видеозаписи нападений Анонс следующего этапа обещанного ранее "Нацкорпусом" "сафари" был опубликован днем 22 июня в Telegram-канале "ОпустиВату".
Украина.ру 05:45
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Происшествия
Нидерланды расследуют незакрытие воздушного пространства Украины, где разбился МН17
Правительство Нидерландов согласилось начать расследование о том, почему воздушное пространство на востоке Украины, где произошло крушение малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17, не был закрыт.
NewInform 05:30
Футбол
«ПСЖ» и «Бавария» интересуются защитником «Шахтёра» Додо
Как сообщает Globo, в услугах бразильского защитника заинтересованы мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».
Евро-футбол.ру вчера в 19:22
Политика
Американский солдат передал секретную информацию британским сатанистам
В СМИ отмечают, что солдат передал данные, касающиеся дислоцирования вооруженных сил Соединенных Штатов в других странах.
Discover24 04:30
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Авто
Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного
Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Авто
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления
Jaguar I-Pace оснастили новым ПО и новой техникой.
ГЛАС.RU 05:09
Политика
Песков объяснил слова Путина про чиновников, «рыскающих глазами»
Песков прокомментировал заявление Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.
РЕН ТВ вчера в 04:36
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр
В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru вчера в 07:55
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22