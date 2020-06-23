Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление. Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами.
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Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

Коронавирус и страховщики оставили петербургских туристов без «Ники»

АБН03:26

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

Петербургский дневник04:38

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
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Политика

Болтон заявил о намеренном опоздании Трампа на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки и даже рассматривал вариант отмены встречи, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Взгляд.ру 02:35
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

В Кремле считают поправки к Конституции вопросом будущего государства

В Кремле считают поправки к конституции вопросом существования государства и его будущего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:42
Общество

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
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Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о болезни бывшего мужа

Именно из-за болезни Виктория Боня вместе с дочерью проводят много времени с Алексом. Ранее «Рамблер» сообщал, что Боня оскорбила россиян.
Рамблер вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце

Газета.Ru 03:31
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Общество

Андрей Носков подал в суд на городских активистов

Орджоникидзевский районный суд Уфы зарегистрировал два исковых заявления застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова к городским активистам.
Коммерсантъ Уфа вчера в 17:51
Политика

Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его

Невские Новости вчера в 21:46
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 04:08
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Происшествия

Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария

В специальном Telegram-канале объявлена охота на сторонников Шария - с денежными премиями за видеозаписи нападений Анонс следующего этапа обещанного ранее "Нацкорпусом" "сафари" был опубликован днем 22 июня в Telegram-канале "ОпустиВату".
Украина.ру 05:45
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Происшествия

Нидерланды расследуют незакрытие воздушного пространства Украины, где разбился МН17

Правительство Нидерландов согласилось начать расследование о том, почему воздушное пространство на востоке Украины, где произошло крушение малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17, не был закрыт.
NewInform 05:30
Футбол

«ПСЖ» и «Бавария» интересуются защитником «Шахтёра» Додо

Как сообщает Globo, в услугах бразильского защитника заинтересованы мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».
Евро-футбол.ру вчера в 19:22
Политика

Американский солдат передал секретную информацию британским сатанистам

В СМИ отмечают, что солдат передал данные, касающиеся дислоцирования вооруженных сил Соединенных Штатов в других странах.
Discover24 04:30
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Авто

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Авто

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления

Jaguar I-Pace оснастили новым ПО и новой техникой.
ГЛАС.RU 05:09
Политика

Песков объяснил слова Путина про чиновников, «рыскающих глазами»

Песков прокомментировал заявление Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.
РЕН ТВ вчера в 04:36
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Экономика

«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru вчера в 07:55
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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