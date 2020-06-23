Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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«Ситуация загнала в угол». Петербургский туроператор объявил о прекращении деятельности

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В сливочном масле помимо молока и сыворотки могут быть иные ингредиенты, которые способны привести к онкологическим образованиям и иному вреду для здоровья, заявила «Звезде» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
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По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
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Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
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«Витязь» продлил контракт с 37-летним Артюхиным на 1 год

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Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
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В интернете произошла крупная утечка данных российских пользователей.
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«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
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Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
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В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом

Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
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Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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