Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русскомRT на русском

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.В источнике
Подробнее о событии

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

Петербургский дневник04:38

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

Говорит Москва06:19

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости19:56
10
Реклама

Microsoft внезапно обновил устаревшую Windows 7

Обновление затронуло все сборки операционных систем Windows 7 и 8.1, сделав браузером по умолчанию новую версию Microsoft Edge, выпущенную на движке Chromium — это единственное нововведение.
News.ruвчера в 13:05
67
Реклама

Палата адвокатов обвинила защитников по делу Ефремова в саморекламе

Адвокаты актера «публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы».
Взгляд.ру08:07
Реклама
Реклама
Реклама