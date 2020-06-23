Коронавирус
RT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Футбол
«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками
Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
Общество
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Происшествия
Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400
РИА Новости 09:10
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес
Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа
Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
ФАН 02:51
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Общество
Суд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:08
Здоровье
Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности
Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
Политика
Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
Деловое.ТВ вчера в 11:53
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Общество
Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова
Говорит Москва 09:13