Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

Говорит Москва06:19

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

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Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
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Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы

Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
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«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Ведомости 08:46
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Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
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Общество

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа

Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта

Газета.Ru 05:50
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

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Общество

Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
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Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности

Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
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Политика

Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы

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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
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Общество

Александр Домогаров пожаловался на травлю из-за поддержки Ефремова

Говорит Москва 09:13
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