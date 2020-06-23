Коронавирус
RT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Общество
Путин продлил выплаты соцработникам
Президент РФ Владимир Путин продлил выплаты соцработникам до 15 сентября.
ФАН 10:19
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
Lenta.ru 10:25
Политика
Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения
ПУТИН: ПРЕДСТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СНИМАТЬ НЕ ТОЛЬКО САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, НО И ИЗБАВИТЬ ЭКОНОМИКУ ОТ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:39
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Общество
Путин: мы вырвали у эпидемии время и сохранили жизни людей
Москва, 23 июня 2020, 17:23 — REGNUM Принятые властями и обществом меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса позволили вырвать время и спасти человеческие жизни, заявил 23 июня президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ.
REGNUM 10:23
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Общество
Путин поручил правительству и ЦБ восстановить докризисный рынок труда
«Поручаю правительству, ЦБ, принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда или даже ниже», — сказал Владимир Путин.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Космос
Что, если бы вы жили на крошечной планете?
Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Путин отметил, что льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей.
FlashNord 10:40
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
РИА Новости вчера в 19:56
Экономика
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян.
Аргументы и Факты 08:09
Политика
Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 09:51
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Общество
Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения
Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года.
Известия 09:23
Теннис
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Вести.Ru 08:32
Здоровье
Лишь немногие туляки бесплатно проверят наличие антител к коронавирусу
Тульская область принимает участие в исследовании иммунитета к коронавирусу по методике ВОЗ.
ГТРК Тула 09:53
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Политика
Украина заявила, что Россия должна Киеву сотни миллионов долларов
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
РИА Новости 08:26
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Происшествия
Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании
Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.
Вести.Ru 10:35
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41