Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТуроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт компании.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Туроператоры не ожидают массового закрытия фирм после ухода «Ники» с рынка

Говорит Москва06:19

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении работы

Петербургский дневник04:38

«Мы старались, как могли». Коронавирус и отсутствие гарантий заставили закрыться петербургскую турфирму «Ника» после почти 30 лет на рынке

Фонтанка.Ру04:38

Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности

ТАСС03:24

Петербургский туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы из-за пандемии

78.ru05:25

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
165
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
165
Общество

Путин продлил выплаты соцработникам

Президент РФ Владимир Путин продлил выплаты соцработникам до 15 сентября.
ФАН 10:19
4
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
468
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,5K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
925
Политика

Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса

Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
Lenta.ru 10:25
Политика

Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения

ПУТИН: ПРЕДСТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СНИМАТЬ НЕ ТОЛЬКО САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, НО И ИЗБАВИТЬ ЭКОНОМИКУ ОТ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:39
Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
536
Общество

Путин: мы вырвали у эпидемии время и сохранили жизни людей

Москва, 23 июня 2020, 17:23 — REGNUM Принятые властями и обществом меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса позволили вырвать время и спасти человеческие жизни, заявил 23 июня президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ.
REGNUM 10:23
2
Футбол

Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов

Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
8
Общество

Путин поручил правительству и ЦБ восстановить докризисный рынок труда

«Поручаю правительству, ЦБ, принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда или даже ниже», — сказал Владимир Путин.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
73
Космос

Что, если бы вы жили на крошечной планете?

Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Путин отметил, что льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей.
FlashNord 10:40
Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости вчера в 19:56
10
Экономика

Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что политика регулятора не обернется обесценением зарплат и сбережений россиян.
Аргументы и Факты 08:09
27
Политика

Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 09:51
244
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
20
Общество

Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года.
Известия 09:23
1
Теннис

Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
13
Здоровье

Лишь немногие туляки бесплатно проверят наличие антител к коронавирусу

Тульская область принимает участие в исследовании иммунитета к коронавирусу по методике ВОЗ.
ГТРК Тула 09:53
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
28
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС 09:40
15
Происшествия

Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство

Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
543
Политика

Украина заявила, что Россия должна Киеву сотни миллионов долларов

Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
РИА Новости 08:26
755
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
47
Происшествия

Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.
Вести.Ru 10:35
33
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
86
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное