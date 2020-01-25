Общество
ИнтерфаксТуроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Исследователи обнаружили, что у людей, зараженных диабетом, раком, ожирением и другими болезнями наблюдается изменение микробиома.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Здоровье
Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Политика
Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио
На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Космос
Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Поезд, следующий из Китая в Москву, был сегодня остановлен и оцеплен в Екатеринбурге.
Космос
Ученые нашли в космосе «звезду-вампира»
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Энергетика
СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году
«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Общество
Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае
Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Футбол
В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд
Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.