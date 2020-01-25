Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.
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Клиенты «Интуриста» пока не просили о досрочном выезде с Хайнаня

ТАСС06:34

Новый коронавирус на Хайнане: с острова вывозят российских туристов

Комсомольская правда06:24

Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

Известиявчера в 11:54

В Минздраве заявили об отсутствии коронавируса в России

Говорит Москвавчера в 15:53

Первый туроператор начал вывозить российских туристов из Китая

Телеканал 360°вчера в 15:52

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Интерфаксвчера в 13:24

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

Вести.Ruвчера в 16:13
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Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Политика

Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
REGNUM 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Наука

Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными

Исследователи обнаружили, что у людей, зараженных диабетом, раком, ожирением и другими болезнями наблюдается изменение микробиома.
Pravda.Ru 03:07
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Snob.ru 24 января в 15:51
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом

ToDay News Ufa вчера в 02:26
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Политика

Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио

На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Вести ПК в Воронеже вчера в 02:41
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Космос

Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем

N+1 вчера в 02:47
Происшествия

На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая

Поезд, следующий из Китая в Москву, был сегодня остановлен и оцеплен в Екатеринбурге.
Твой Континент 05:44
Космос

Ученые нашли в космосе «звезду-вампира»

Ferra вчера в 11:02
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Энергетика

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Ведомости 23 января в 17:11
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Экономика

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Общество

Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
РИА Новости вчера в 23:15
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае

Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Журналистская правда 06:17
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

В Москве состоялась жеребьёвка Кубка легенд

Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка легенд — 2020 по футболу, который пройдёт в Москве.
RT на русском вчера в 08:56
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