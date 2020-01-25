Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.
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Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

Вести.Ruвчера в 16:13

Первый туроператор начал вывозить российских туристов из Китая

Телеканал 360°вчера в 15:52

В Минздраве заявили об отсутствии коронавируса в России

Говорит Москвавчера в 15:53

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе туристов с Хайнаня из-за вируса

ТАССвчера в 16:00

Туроператор «Русь-тур» эвакуирует российских туристов из Китая из-за осложнения эпидситуации

Агентство Москвавчера в 15:02

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Интерфаксвчера в 13:24

Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

Известиявчера в 11:54
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Общество

В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

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Газета.Ru вчера в 16:14
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В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
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По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

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