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Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Финансовая газета

СМИ: туроператоры пока не могут восстановить турпоток на зарубежных направлениях

Финансовая газета07:51
Компания

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Компания07:10
Телеканал 360°

«Ъ»: российским операторам не удалось заработать на зарубежных турах

Телеканал 360°02:07
ГЛАС.RU

Турфирмы не смогли заработать на зарубежных направлениях

ГЛАС.RU05:40
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Коммерсантъ18:37

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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