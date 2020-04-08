Коронавирус

BFM.ruBFM.ruТуроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ предоставит туроператорам 3,5 миллиарда руб. из Резервного фонда для компенсаций убытков по невозвратным авиабилетам, сообщается на сайте
 правительства.
Вести.Ru04:24

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Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам

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Туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей на компенсации по авиабилетам

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Петербуржец разрисовал стены храма на Васильевском острове

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