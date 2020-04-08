Коронавирус
BFM.ruТуроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
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Правительство РФ предоставит туроператорам 3,5 миллиарда руб. из Резервного фонда для компенсаций убытков по невозвратным авиабилетам, сообщается на сайте правительства.Вести.Ru04:24
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