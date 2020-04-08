с чего всё началось

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

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Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.