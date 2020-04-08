с чего всё началось

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Общество В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.

Общество Москвичам напомнили, кто может штрафовать за нарушение самоизоляции Только сотрудники полиции в случае нарушения режима самоизоляции могут выписать протокол о нарушении, но при этом они не могут взыскивать штраф с физического лица, сообщил в среду председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Политика Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Происшествия В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Общество Власти Китая полностью открыли Ухань Китайские власти оценили ситуацию с уровнем заражения коронавирусом и приняли решение убрать беспрецедентные карантинные меры в Ухане.

Экономика В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.

Политика Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.

Общество Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Общество Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.