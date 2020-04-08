Коронавирус

BFM.ruBFM.ruТуроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство РФ предоставит туроператорам 3,5 миллиарда руб. из Резервного фонда для компенсаций убытков по невозвратным авиабилетам, сообщается на сайте
 правительства.
Вести.Ru04:24

Подробнее о событии

Субсидии не покроют убытки туроператоров

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ТАСС04:00

Туроператорам выделят 3,5 млрд рублей на компенсации по невозвратным билетам

Телеканал 360°03:54

Кабмин выделил ₽3,5 млрд на субсидии туроператорам

РБК05:35
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Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России

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