Москва, 17 марта 2020, 12:03 — REGNUM Российские туристические компании до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности «Турпомощи».

Туроператоров в России освободили от взносов в 2020 году

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