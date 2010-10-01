Коронавирус

REGNUMREGNUMТуроператоров в России освободили от взносов в 2020 году

Москва, 17 марта 2020, 12:03 — REGNUM Российские туристические компании до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности «Турпомощи».
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