Общество
Lenta.ruКитайцам закрыли въезд в Россию
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно, отметил он. Запрет на выезд туристических групп из Китая из-за эпидемии может привести к сокращению турпотока из КНР в Россию в первом квартале 2020 года на 70-80%, сообщил накануне ТАСС Агамов.ТАСС00:32
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