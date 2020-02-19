Общество
ИнфоШОСТуроператоры России оценили убытки от коронавируса
Ассоциацией туроператоров России (АТОР) были подсчитаны возможные потери в области въездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Так, с 20 февраля Россия приняла решение временно закрыть границы для путешественников из Китая, за исключением транзитных пассажиров.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБКвчера в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Наука
Искусственный легочный клапан подстраивается под растущее сердце
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Музыка
«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет
Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Происшествия
Под Саратовом мужчина погиб, упав в шахту лифта
Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области.
Армия и оружие
Минобороны намеревается купить несколько десятков Су-34
Будущим летом Минобороны РФ намерено подписать контракт на поставку некоторого количества истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Биатлон
Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес
Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Космос
Ученые обнаружили черную дыру вблизи центра Млечного Пути
Ученые заметили вблизи центра Млечного Пути необычные движения газовых облаков.
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Наука
Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии
Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Футбол
Холанд: хочу быть первым в списке бомбардиров
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.