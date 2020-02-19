с чего всё началось

Ассоциацией туроператоров России (АТОР) были подсчитаны возможные потери в области въездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Так, с 20 февраля Россия приняла решение временно закрыть границы для путешественников из Китая, за исключением транзитных пассажиров.

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Армия и оружие Минобороны намеревается купить несколько десятков Су-34 Будущим летом Минобороны РФ намерено подписать контракт на поставку некоторого количества истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Биатлон Лессер не понимает, как проходит отбор в сборную России Немецкий биатлонист Эрик Лессер после завоевания серебряной медали в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце высказал мнение по поводу системы отбора в сборную России.

Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.

Общество Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.

Общество Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.

Общество Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.

Происшествия Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Общество В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Наука Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.

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