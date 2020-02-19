Общество
ИнфоШОСТуроператоры России оценили убытки от коронавируса
Ассоциацией туроператоров России (АТОР) были подсчитаны возможные потери в области въездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Так, с 20 февраля Россия приняла решение временно закрыть границы для путешественников из Китая, за исключением транзитных пассажиров.
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с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ04:51
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Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Здоровье
Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом
Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. По словам Куцего, 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США подлетал к границам России
Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Армия и оружие
ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Происшествия
Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском
Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.