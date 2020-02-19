Общество

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Ассоциацией туроператоров России (АТОР) были подсчитаны возможные потери в области въездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Так, с 20 февраля Россия приняла решение временно закрыть границы для путешественников из Китая, за исключением транзитных пассажиров.
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с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ04:51

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Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

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