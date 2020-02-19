с чего всё началось

Ассоциацией туроператоров России (АТОР) были подсчитаны возможные потери в области въездного туризма из-за эпидемии коронавируса. Так, с 20 февраля Россия приняла решение временно закрыть границы для путешественников из Китая, за исключением транзитных пассажиров.

Экономика Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США подлетал к границам России Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова похвасталась новой прической Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.

Хоккей Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

Общество Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).

Политика Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.

Общество ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.

Экономика В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Культура Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради» Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.

Происшествия Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.