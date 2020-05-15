Путешествия
ИнтерфаксТуроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.
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Комментарии
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
Общество
Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
РБК 16:02
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Авто
Появились изображения нового Volkswagen Tiguan X
На этой неделе Volkswagen вывел на тесты купеобразную версию обновленного Volkswagen Tiguan под предлагаемым названием Tiguan X. Взяв за основу его шпионские фото, дизайнеры «Колёса.ру» представили внешность будущего кроссовера в серийном исполнении.
Автоновости дня 12:12
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
Общество
Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
Общество
В Германии взорвали 152-метровые башни старой АЭС
В Германии снесли две охладительные башни старой атомной электростанции.
RT на русском 12:17
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
Алиханов: мы «в середняках» по заболеваемости коронавирусом
Новый Калининград Калининградская область находится "в середняках" по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 12:40
Культура
«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году
Увы, в представленном списке на четвертый квартал 2020-го не оказалось «Ривердейла», «Флэша» и «Наследия».
Киноафиша России 08:35
Музыка
Коронавирус не остановил Атену Манукян: она выпустила песню и скоро выступит онлайн
Новую песню "Dolla" 25-летняя Атена Манукян представила в своем Instagram ․ Эта песня в американском стиле хип-хоп свидетельствует, что Атена может завоевать большую аудиторию и без "Евровидения".
Sputnik Армения 09:50
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Политика
Трамп рассказал, когда США могут разработать вакцину от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.
RT на русском 13:40