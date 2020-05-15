Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

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