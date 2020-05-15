Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Туроператоры начали аннулировать июньские путевки россиян

Московский Комсомолец11:37

Российские туроператоры начали отмену туров на июнь

Фонтанка.Ру12:27

Июньские заграничные туры россиян будут аннулированы

Вести.Ru12:23

Российские туроператоры аннулируют туры с вылетом за границу в июне

RT на русском12:21

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Эхо Москвы13:01

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Интерфакс11:28

Российские туроператоры начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне

ТАСС11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

Коммерсантъ вчера в 11:49
79
Происшествия

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
105
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
881
Общество

В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России.
ТАСС 12:11
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
3,1K
Хоккей

Боумэн признан лучшим тренером НХЛ с 1967 года

Авторы NHL.com признали Скотти Боумэна лучшим тренером НХЛ с момента расширения лиги в 1967 году.
Sport24.ru 12:36
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
7
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1K
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,6K
Происшествия

Полицейские пресекли протест арендаторов помещений в «Фуд-сити»

Интерфакс 12:00
Армия и оружие

Киевские силовики обвинили Донбасс в обстрелах

Об этом 14 мая сообщила пресс-служба украинских силовиков в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 01:42
Футбол

«Барселона» хочет подписать Хаверца

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Soccer.ru 12:40
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
788
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,9K
Политика

Климкин негативно оценил визит Козака в Берлин

Как добавил Климкин, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно держаться «нормандского формата» и не увлекаться двусторонними контактами.
RuNews24.ru 00:11
103
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
638
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
785
Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
2,7K
Футбол

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера

Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.
Коммерсантъ 02:14
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5,2K
Общество

Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин

В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
2
Политика

В России прокомментировали сообщения о скорой отставке Асада

Член группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики (САР) Дмитрий Саблин прокомментировал сообщения о скорой отставке президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 12:56
Транспорт

В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить сервисам каршеринга в городе работу при среднесуточной аренде автомобилей от пяти дней и более.
Известия 09:29
89
Общество

На Ставрополье продлят режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
REGNUM 09:13
23
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
1,5K
Армия и оружие

Американские военные опубликовали отчеты об инцидентах с НЛО

ВМС США обнародовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о встречах с НЛО — неопознанными летающими объектами, пишет New York Times.
РИА Новости 10:23
24
Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
226
Политика

У РКК «Энергия» сменился директор

Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой".
Труд 11:04
62
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
489
Как работают Яндекс.Новости?
Главное