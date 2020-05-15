Общество
ИнтерфаксТуроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.
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Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Общество
В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России.
ТАСС 12:11
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Хоккей
Боумэн признан лучшим тренером НХЛ с 1967 года
Авторы NHL.com признали Скотти Боумэна лучшим тренером НХЛ с момента расширения лиги в 1967 году.
Sport24.ru 12:36
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 12:40
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Армия и оружие
Киевские силовики обвинили Донбасс в обстрелах
Об этом 14 мая сообщила пресс-служба украинских силовиков в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 01:42
Футбол
«Барселона» хочет подписать Хаверца
«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Soccer.ru 12:40
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика
Климкин негативно оценил визит Козака в Берлин
Как добавил Климкин, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно держаться «нормандского формата» и не увлекаться двусторонними контактами.
RuNews24.ru 00:11
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Общество
Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
Футбол
Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера
Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.
Коммерсантъ 02:14
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин
В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
Политика
В России прокомментировали сообщения о скорой отставке Асада
Член группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики (САР) Дмитрий Саблин прокомментировал сообщения о скорой отставке президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 12:56
Транспорт
В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга
Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить сервисам каршеринга в городе работу при среднесуточной аренде автомобилей от пяти дней и более.
Известия 09:29
Общество
На Ставрополье продлят режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
REGNUM 09:13
Армия и оружие
Американские военные опубликовали отчеты об инцидентах с НЛО
ВМС США обнародовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о встречах с НЛО — неопознанными летающими объектами, пишет New York Times.
РИА Новости 10:23
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
Политика
У РКК «Энергия» сменился директор
Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой".
Труд 11:04