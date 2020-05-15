Российские туроператоры на фоне эпидемиологической ситуации начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 15 мая. Отмечается, что об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik.

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