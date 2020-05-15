Общество
ИзвестияТуроператоры России начали аннулировать июньские заграничные туры
Российские туроператоры на фоне эпидемиологической ситуации начали аннулировать заграничные туры с вылетом в июне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 15 мая. Отмечается, что об этом уже объявили туроператоры ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 12:40
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Политика
Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг
В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Происшествия
Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
Piter.tv 09:42
Здоровье
В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом
В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Экономика
Глава ФНС рассказал, кому отказали в получении субсидии на зарплаты
Почти 100 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли получить субсидию на выплату заработных плат своим сотрудникам, заявил руководитель Федеральной Налоговой Службы (ФНС) Даниил Егоров 14 мая в эфире телеканала «Россия 24».
ИА Красная Весна вчера в 14:26
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Экономика
В России каждая десятая компания находится на грани закрытия
Что касается среднего запаса прочности, то для МСП (малые и средние предприятия) и крупных частных компаний он составил не более двух месяцев.
News.ru 07:48
Армия и оружие
Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии
Самолет с последней группой российских военных, участвовавших в борьбе с коронавирусом в Италии, вернулся в Россию.
Известия 12:23
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход мигрантов около рынка «Фуд-Сити»
В московской Коммунарке возле оптового рынка "Фуд-Сити" десятки торговцев-мигрантов устроили акцию протеста - они были недовольны тем, что им якобы повысили арендную плату на торговые места.
Газета.Ru 13:29
Авто
Компания Hyundai рассказала о новых моделях для России
Издание «Известия» сообщает о том, что компания Hyundai, несмотря на пандемию, сохраняет планы по выводу на российский рынок новых моделей.
Тарантас Ньюс 10:05
Спорт
WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов
В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Экономика
Акционеры «Россетей» сняли с должности главу ФСК Андрея Мурова
Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
Здоровье
Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой
При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
Вечерняя Москва 00:58
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Происшествия
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
News.ru 13:15
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников
Завод Volkswagen в Калуге объявил о предстоящих увольнениях сотрудников, работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает профсоюз предприятия АСМ.
Коммерсантъ 12:55
Политика
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
Киберспорт
Nioh 2 разошлась тиражом более миллиона копий
Игромания.ру 04:30