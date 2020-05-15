Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Июньские заграничные туры россиян будут аннулированы

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ТАСС11:28

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РБК14:50
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В США разбился истребитель F-22

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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

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Общество

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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

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Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.
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В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
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